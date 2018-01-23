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24 января 2018
23 января 2018
20:44  23 января 2018 3

Оппозиционер обвинил Навального в работе на Кремль

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Кац считает, что действия Навального приведут к усилению результата президента ПутинаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Митинги Навального
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Член партии «Яблоко», московский оппозиционер Михаил Кац заявил, что митинги Алексея Навального являются пропутинскими. Он посчитал, что если оппозиционно настроенные люди не придут на выборы, то президент РФ Владимир Путин от этого только выиграет.

«Слушайте ну реально же пропутинская акция получается [пунктуация авторская]. Акция и вообще сама история с забастовкой работают на понижение явки оппозиции, соответственно, на повышение результата Путина на выборах и на укрепление его режима, это ж очевидно», — пишет он на своей странице в Twitter. Данным сообщением Кац прокомментировал слова главы тюменского штаба Навального Александра Куниловского, который призвал бойкотировать президентские выборы 2018 года.

Осенью 2017 года Кац обвинил в предательстве депутата муниципального совета района Хорошево-Мневники Алексея Кочеткова. Тот отдал свой голос члену «Единой России», чем решил исход голосования на выборах главы совета депутатов.

Семен Гринберг
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