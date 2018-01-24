11:29 24 января 2018 41

Казаки намерены добиваться сноса памятника Якову Свердлову. Но не все Фото: Дарья Попова © URA.RU

В столице Урала пройдет пикет, посвященный памяти казаков, погибших от большевистских репрессий. В рамках мероприятия казачьи объединения намерены потребовать сноса памятника Якову Свердлову и переименования Свердловской области в Екатеринбургскую. Акция начнется в 11:30, в субботу, 27 января. Местом сбора названа площадь Парижской коммуны.

«Приглашаем принять участие казаков и всех неравнодушных людей почтить память погибших, высказать свое мнение по поводу переименования Свердловской области и переноса памятника Свердлову с центральной улицы города», — говорится в сообщении, распространенном в социальных сетях. «Почему имя человека, нанёсшего непоправимый ущерб нашему народу, носит до сих пор область, а также населенные пункты, проспекты, улицы, площади на необъятном пространстве нашей области?» — комментирует верховный атаман союза казаков России Павел Задорожный.



Председатель молодежной казачьей организации Свердловской области Александр Мезенин в беседе с «URA.RU» отметил, что ему неизвестны имена организаторов пикета, но, по его мнению, подобные акции приведут лишь к подрыву имиджа движения в целом. «Казачье движение делится на несколько слоев и объединений. Казаки, которые задумали этот пикет, относятся к тем, кто пытается внести смуту в наше общество. С одной стороны, их можно понять, фигура Свердлова однозначно воспринимается всеми казаками как преступная, но выходить сейчас и требовать сноса памятника… Какой смысл казакам идти и снова позориться?» — отметил собеседник «URA.RU».