13:37 24 января 2018 0

Михаил Сердюк настроен оптимистично Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупный застройщик Югры, «Сургутстройтрест», сменил владельца. Место скандально известного депутата гордумы Евгения Барсова занял депутат думы Югры Михаил Сердюк. Об этом новый владелец строительной компании рассказал «URA.RU».

Как пояснил владелец группы «СТХ», он купил ранее принадлежавшую Барсову проблемную компанию в почти банкротном состоянии. В последние месяцы у «Сургутстройтреста» были финансовые сложности, компания затянула ввод жилья, в том числе по госконтрактам, за этим последовала череда судебных разбирательств.

Однако проблемный актив оказался интересен, признался в разговоре с нашим агентством бизнесмен. Теперь Сердюк планирует вывести «Сургутстройтрест» из кризиса: завершить суды, закрыть долги и сохранить коллектив. В строительной компании назначено новое руководство. При этом Барсов пока остается председателем правления компании.

Как ранее сообщало «URA.RU», югорский политик Барсов вышел из «Единой России» из-за скандала с федеральным проектом. Депутат госдумы в поселке Белый Яр в Сургутском районе по контракту возводил дома в рамках программы «Жилье для российской семьи». Застройщику не удалось реализовать проект.

Конфликт начался из-за земли, которая до сих пор находится в аренде у компании Барсова «Сургутстройтрест». «Барсову предложили отдать землю бесплатно, что его не устроило — там были серьезные капвложения. Начались торги. На Барсова стали давить, и, чтобы избежать возможных попыток использовать его членство в партии, он просто вышел из нее», — пояснил собеседник нашего агентства.