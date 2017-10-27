19:45 27 октября 2017 0

В Думе Сургута Барсову доверяли ответственные дела — например, организовывать тайные голосования депутатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутат Думы Сургута Евгений Барсов покинул «Единую Россию» из-за строительного скандала в Сургутском районе. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По данным инсайдеров, Евгений Барсов по контракту возводил в поселке Белый Яр (Сургутский район) жилые дома в рамках федеральной программы «Жилье для российской семьи» — квадратный метр в этих строениях стоил бы всего 35 тыс. рублей, что на порядок меньше среднерыночной цены. Застройщику не удалось реализовать проект, а сам конфликт начался из-за земли, которая пока что в аренде у компании Барсова «Сургутстройтрест». «Достроить могут другие компании. Аренда истекает весной, но если начнутся суды, это кусок земли не сможет получить никто еще несколько лет. Барсову предложили отдать землю бесплатно, что его не устроило — там были серьезные капвложения. Начались торги. На Барсова стали давить, и чтобы избежать возможных попыток использовать его членство в партии, он просто вышел из нее», — пояснил собеседник издания.

Евгений Барсов (в центре) не хочет отдавать незаконченное строительство в Сургутском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суть спора, по данным «URA.RU», заключалась в коммуникациях, которые власти обещали провести к этому участку земли. «Мы построили здание, полностью коробку сокнами. Согласно контракта, нам должны были подвести сети и дороги. Сети выполнены, а дороги нет. А без нее невозможно начинать отделочные работы, там просто все размоется. Мы все можем спокойно доказать и объяснить. У нас дом почти готов, пусть у нас его выкупят — но таких предложений пока не было. Но просто так строительство отдать не можем. Я не хотел выводить это в публичную плоскость», — прокомментировал председатель совета директоров «Сургутстройтреста» Евгений Барсов.

Власти муниципалитета уверяют, что все договоренности были исполнены. «Администрация Сургутского района свои обязательства по строительству подводящих к микрорайону „Гидронамыв“ инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения выполнила в полном объеме», — пояснили в пресс-службе мэрии, отметив, что на дешевые квадратные метры уже поступило более сотни заявок от жителей. По данным «URA.RU», Барсов приступил к реализации проекта «Жилье для российской семьи» по согласованию с окружным правительством. Именно поэтому в окружении политика считают, что на экс-единоросса, не выполнившего важный федеральный проект, началась информационная атака со стороны властей — в проправительственных СМИ появились статьи, в которых рассказывалось о ситуации с этим проектом, а также критиковались действия компания Барсова.

Власти Сургутского района вложили в проект «Жилье для российской семьи» порядка 250 млн рублей — но жилье так и не получили Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В окружном депсвязей эту информацию опровергли «Необходимо разделять события из политической повестки и факты реального выполнения обязательств конкретной компанией, конкретным бизнесменом. Текст о строительстве компанией „Сургутстройстрест“ жилого микрорайона в поселке Белый Яр подготовлен редакцией на основе фактов, которые прозвучали на круглом столе ОНФ. Появление данного текста именно сейчас лишь частично связано с заявлениями Евгения Барсова о выходе из партии и об уходе из политики. В „Сургутскую трибуну“ после публикации новостей о персональном решении Евгения Барсова стали поступать запросы от жителей. Заявки на участие в жилищной программе, по которой строится микрорайон в Белом Яру, подали десятки семей. Логично, что их вновь взволновал вопрос — будет ли построено обещанное жилье. Редакция разъяснила положение дел», — прокомментировали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Отметим, к компании Евгения Барсова «Сургутстройтрест» также предъявлены два иска о банкротстве — их инициаторами практически одновременно выступили налоговая инспекция и муниципальные «Городские тепловые сети» Сургута. Ранее Барсов заявил, что выходит из «Единой России» из-за несогласия с экономической политикой партии. Он также отметил, что сдаст мандат депутата Думы Сургута, куда избирался на протяжении трех созывов, и был одним из самых опытных народных избранников.