Пользователи Сети ищут грудь Полины Гагариной. ФОТО

18:34 24 января 2018 4

Фото Полины Гагариной в купальнике напугало некоторых ее подписчиков Фото: Полина Гагарина, Instagram

Певица Полина Гагарина продемонстрировала своим подписчикам очередное фото с отдыха на Мальдивах. Однако многие ее поклонники по-настоящему обеспокоились внешним видом звезды.

На опубликованном в Instagram снимке Полина Гагарина запечатлена в купальнике, что еще больше демонстрирует ее худощавость. «Доброе утро? Загар пошел, но лицо все ж таки подгорело! Пантенол мне в помощь», — написала артистка, снабдив публикацию забавными хэштегами «ну и где грудь» и «грудь пошла погулять». «Умница, красавица, но с диетами переборщила», «Полина, остановись, ты уже перекачалась и потеряла свою женственность», — возмущаются некоторые из поклонников певицы. Однако другие положительно оценили естественность Гагариной, отметив, что «грудь не показатель».