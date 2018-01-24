На Южном Урале задержан директор цирка

21:04 24 января 2018 1

Олег Хотим подозревается в получении взятки

Директор Магнитогорского цирка Олег Хотим задержан в Челябинске 24 января сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщили «URA.RU» источник в силовых структурах, Хотим подозревается в получении взятки.

Директора цирка задержали при получении более 100 тысяч рублей от предпринимателя. Деньги, по версии следствия, предназначались за заключение договора. Силовую операцию проводили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области при поддержке бойцов ОМОН. Официальных комментариев в полицейском главке региона не дают.