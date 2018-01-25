Курганский прокурор похвастался защитой сирот

Благодаря активному вмешательству прокуратуры число сирот, получивших жилье в Курганской области, в 2017 году выросло в четыре раза. Об этом на итоговой коллегии заявил прокурор области Игорь Ткачев.
«Освоено 611 млн рублей, количество обеспеченных жильем увеличилось в четыре раза по сравнению с 2016 годом», — отчитался Ткачев. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин также отметил заслуги надзорного органа в отстаивании интересов сирот. Он напомнил, что в прошлом году прокуратура также решала проблемы дольщиков. «1,5 тысячи жителей получили квартиры, таких примеров ни в одном субъекте нет», — заявил губернатор.
В начале 2017 года в очереди на получение жилья стояло более 1800 сирот, в том числе по более 700 из них были приняты судебные решения по обеспечению жильем, в 2017 году для них куплено 655 жилых помещений.
Отметим, правительство региона и прокуратура держали под контролем запуск в эксплуатацию домов в комплексах «Апельсин» и «Снегири», началось заселение дома еще одного проблемного застройщика, компании «Речелстрой». Сейчас под контролем находится запуск еще одного дома этого застройщика.