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25 января 2018
24 января 2018
12:10  25 января 2018 3

Курганский прокурор похвастался защитой сирот

Заседание Правительства Курганской области. Курган, кокорин алексей, ткачев игорь
Алексей Кокорин (слева) и Игорь Ткачев легко находят общий языкФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Благодаря активному вмешательству прокуратуры число сирот, получивших жилье в Курганской области, в 2017 году выросло в четыре раза. Об этом на итоговой коллегии заявил прокурор области Игорь Ткачев.

«Освоено 611 млн рублей, количество обеспеченных жильем увеличилось в четыре раза по сравнению с 2016 годом», — отчитался Ткачев. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин также отметил заслуги надзорного органа в отстаивании интересов сирот. Он напомнил, что в прошлом году прокуратура также решала проблемы дольщиков. «1,5 тысячи жителей получили квартиры, таких примеров ни в одном субъекте нет», — заявил губернатор.

В начале 2017 года в очереди на получение жилья стояло более 1800 сирот, в том числе по более 700 из них были приняты судебные решения по обеспечению жильем, в 2017 году для них куплено 655 жилых помещений.

Отметим, правительство региона и прокуратура держали под контролем запуск в эксплуатацию домов в комплексах «Апельсин» и «Снегири», началось заселение дома еще одного проблемного застройщика, компании «Речелстрой». Сейчас под контролем находится запуск еще одного дома этого застройщика.

Татьяна Жаткина
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