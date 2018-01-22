В проблемном доме челябинского застройщика в Кургане появилось тепло

17:26 22 января 2018 0

Тепло запущено во все помещения жилого дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане дом №20 челябинского застройщика «Речелстрой», который не могут ввести в эксплуатацию с 2016 года, полностью подключили к теплу. Об этом «URA.RU» сообщили в администрации города.

Очередное выездное совещание на объекте провел по поручению руководителя администрации Андрея Потапова заместитель департамента ЖКХ Александр Гонцов. Основной целью визита стала проверка работы системы отопления. На сегодня тепло подается в полном объеме: отапливаются подвал и все четыре подъезда — квартиры и места общего пользования.

«Подключение тепла позволило возобновить отделочные работы на объекте. Их выполняет организация, работающая по договору подряда с ООО „Речелстрой“», — уточнили в мэрии.

Скандал с проблемными стройками фирмы «Речелстрой» в Кургане и Челябинске дошел до президента России. В ноябре Владимир Путин позвонил одной из дольщиц в столице Южного Урала. С 13 декабря депутат Артем Пязок, который является владельцем «Речелстроя», находится под арестом.

Подключить проблемное здание «Речелстроя» к теплу ранее не могли из-за огромных долгов застройщика перед «Курганской генерирующей компанией», поэтому невозможно было завершить отделочные работы и ввести здание в эксплуатацию. Курганские дольщики выражают обеспокоенность тем, что не получат квартиры в свое распоряжение до того, как челябинскую фирму признают банкротом.