В Тюмени отменили автобусы из-за морозов

12:01 25 января 2018 0

Дневные рейсы сокращают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть рейсов в Казахстан из Тюмени снова отменили из-за аномальных морозов. В справочной автовокзала «URA.RU» сообщили, что речь идет о дневных рейсах. При этом пока продолжается продажа билетов на автобус до Петропавловска на 10 вечера.

Чтобы узнать, состоится ли поездка, уральцам рекомендуют звонить в справочную за час-два до выезда. Ранее в ГИБДД Тюменской области заявляли, что все ограничения на передвижение автобусов через границу Казахстана были сняты. Тем не менее в справочной ссылаются на технические причины и на то, что принимающая сторона пока не готова гарантировать безопасность пассажиров на трассе.

Как писало «URA.RU», 22 января междугородные автобусные рейсы из Тюмени в Ханты-Мансийск и Тобольск отменили из-за аномальных холодов. Также были прекращены перевозки общественным транспортом в Республику Казахстан. Тем временем морозы уже стали причиной гибели людей на тюменских трассах. Ранее на дороге Ялуторовск — Ярково в машине погиб человек. По основной версии, задохнулся выхлопными газами, пытаясь согреться в сломавшейся машине.