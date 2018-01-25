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Придумал 22-летний уралец. А все потому, что он дважды опоздал на фотосессию с президентом. Осторожно: игра захватывает!
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Главные новости Тюменской области
12:01  25 января 2018 0

В Тюмени отменили автобусы из-за морозов

Тестирование маршрута новой транспортной схемы. Екатеринбург, маршрутка, автобус, общественный транспорт, маршрут014
Дневные рейсы сокращаютФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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Часть рейсов в Казахстан из Тюмени снова отменили из-за аномальных морозов. В справочной автовокзала «URA.RU» сообщили, что речь идет о дневных рейсах. При этом пока продолжается продажа билетов на автобус до Петропавловска на 10 вечера.

Чтобы узнать, состоится ли поездка, уральцам рекомендуют звонить в справочную за час-два до выезда. Ранее в ГИБДД Тюменской области заявляли, что все ограничения на передвижение автобусов через границу Казахстана были сняты. Тем не менее в справочной ссылаются на технические причины и на то, что принимающая сторона пока не готова гарантировать безопасность пассажиров на трассе.

Как писало «URA.RU», 22 января междугородные автобусные рейсы из Тюмени в Ханты-Мансийск и Тобольск отменили из-за аномальных холодов. Также были прекращены перевозки общественным транспортом в Республику Казахстан. Тем временем морозы уже стали причиной гибели людей на тюменских трассах. Ранее на дороге Ялуторовск — Ярково в машине погиб человек. По основной версии, задохнулся выхлопными газами, пытаясь согреться в сломавшейся машине.

Игорь Чукреев
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