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22 января 2018
15:36  22 января 2018 0

Из-за морозов в Тюмени отменили автобусы

Виды Салехарда, светофор, пешеходный переход, мороз, иней, россия, заморозки, дорожное движение, зима
В мороз отказаться от поездок рекомендуют всем водителямФото: Александр Мамаев © URA.RU

Междугородные автобусные рейсы из Тюмени в Ханты-Мансийск и Тобольск отменены из-за аномальных холодов. Кроме того, прекращены перевозки общественным транспортом в Республику Казахстан. Об этом «URA.RU» сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Областная госавтоинспекция в морозы рекомендует воздержаться от дальних поездок не только водителям общественного транспорта, но и автомобилистам-дальнобойщикам, управляющим большегрузами на дизельном ходу.

Как ранее писало «URA.RU» 22 января, с утра, из-за сильных морозов на Урале в школах отменили занятия. В Тюмени и Кургане столбик термометра опускался ниже минус 29 градусов. По информации Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана, в Зауралье занятия отменили у учеников с первого по девятый класс. В Тюмени это коснулось школьников только младших классов.

Рита Теркина
© Служба новостей «URA.RU»
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