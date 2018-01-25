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25 января 2018
Главные новости Свердловской области
21:00  25 января 2018 5

На Балтыме, где в выходные спорили автогонщики и казаки, власти попытались перекрыть доступ к льду. ФОТО

Машину с блоками не пропустили на территорию базыФото: Александра Шагарева

Скандал вокруг базы отдыха «Лесная сказка» на озере Балтым в Свердловской области, где функционировал ледовый автодром, продолжается. Представители комитета по ЖКХ администрации Верхней Пышмы попытались перекрыть выезд на лед бетонными блоками, но их не пропустили на территорию работники базы.

«Предписание ГИБДД закрыть выезд на лед озера пришло ночью на телефон директора по ватцапу. От нас до города пять минут езды, но никаких документов нам никто не передавал. То, что пришло на телефон, всерьез рассматривать мы не можем», — рассказала «URA.RU» Александра Шангареева, пресс-секретарь ледового автодрома на Балтыме.

Соответственно, когда днем на базу отдыха приехал грузовик с бетонными блоками, чтобы перерыть выезд на лед, его не пропустили. Юристы базы отдыха, которая с 2012 года на 20 лет взяла участок на берегу с частью озера в аренду, подготовили иск в арбитражный суд с требованием приостановить действие предписания.

Ранее «URA.RU» сообщало о попытке срыва соревнования автогонщиков на льду озера представителями администрации Верхней Пышмы вместе с полицейскими и казаками. Администрация говорит о нарушении экологии на озере, а арендаторы считают, что гонения на них связаны с тем, что на берегу озера в коттедже поселился олигарх из УГМК Сергей Ратманов. Ему якобы мешают машины, которые ездят по льду.

Предписание, присланное на телефон
Фото: Александра Шагарева

Александр Лукманов
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