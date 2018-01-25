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26 января 2018
25 января 2018
21:44  25 января 2018 4

Патриарх Кирилл призвал защитить людей от порабощающей страсти к биткоинам

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане
Патриарха Кирилла беспокоит популярность криптовалютФото: Владимир Андреев © URA.RU

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обеспокоен популярностью криптовалют. Он считает, что население необходимо защитить от рисков, связанных с операциями с цифровыми валютами.

«Последнее время в современном мире получили распространение так называемые криптовалюты, в частности биткоины. Многие люди закладывают и продают имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты», — цитирует патриарха Кирилла сайт RT. Он отметил, что такие люди могут потерять все имущество в тот момент, когда биткоин обрушивается. По его мнению, в этой сфере государство должно законодательно защитить людей от рисков и обмана, а церковь обязана помочь тем, кто «порабощен страстями».

Отметим, что биткоин действительно часто демонстрирует нестабильность: например, 17 января он за сутки потерял четверть стоимости и опустился ниже 11 тысяч долларов. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что криптовалюты и вовсе исчезнут через несколько лет.

Дарья Корчак
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