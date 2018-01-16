Премьер Медведев предрек исчезновение криптовалюты

17:19 16 января 2018 11

Медведев считает, что виртуальная валюта бросает вызов властям и бизнесу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе своей речи на IX Гайдаровском форуме.

Он подчеркнул, что многие компании, которые в свое время занимались развитием Интернета, давно ушли с рынка. «Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой они развиваются, — блокчейн — станет частью повседневной реальности», — цитирует Медведева RT. Как пишут argumenti.ru, премьер также добавил, что криптовалюта сегодня — это новый вызов для бизнеса, правительств и экспертов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в первый день наступившего года биткоин впервые с 2015 года начал падать. В это время в Китае власти обратились к гражданам страны с требованием не инвестировать деньги в криптовалюту, так как считают ее мошенничеством, передает сайт «Подмосковье сегодня».