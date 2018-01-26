12:53 26 января 2018 9

На Сенчину ополчились ее земляки Фото: творческое объединение «М КОНЦЕРТ» (m_koncert), Instagram

Украинские пользователи раскритиковали поступки народной артистки России Людмилы Сенчиной, которая скончалась 25 января после продолжительной болезни. Поклонники артистки вспоминают ее добрым словом, но нашлись и те, кто откровенно унижает в интернете уроженку Николаевской области Украинской ССР.

«Спустя годы певица изрядно разочаровала своих поклонников в Украине, подписав так называемое письмо деятелей культуры России в поддержку позиции президента Владимира Путина по Украине и Крыму» — приводит kp.ru выдержку из материала украинского издания «Обозреватель». Некоторые украинские пользователи оскорбились этим поступком Сенчиной и назвали ее предателем. «Ну вот… Теперь Сенчина… Ведь украинка!.. Бог — предательства не прощает! Ни по отношению к себе, ни по отношению к людям! И много еще таких предателей ляжет во сыру землю!.. Хваталась бедолага за соломинку, думая — авось великая и могучая страна… поможет!.. По ходу и Родину предала, убогая», — набросились на актрису и певицу читатели на Украине.

Эстрадный певец Лев Лещенко, как пишет сайт «Подмосковье сегодня», выразил соболезнования в связи со смертью своей коллеги. Он сказал, что артистка была горячо и безоговорочно любима всеми россиянами. Напомним, Людмила Сенчина скончалась 25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет, об этом сообщил ее продюсер Владимир Андреев, информировало «URA.RU». «Русская планета» назвала ее одной из лучших советских и российских исполнительниц минувшего и нынешнего столетия.