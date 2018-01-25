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25 января 2018
12:38  25 января 2018 7

Певица Людмила Сенчина умерла в Санкт-Петербурге

Артистка скончалась после продолжительной болезниФото: Сергей Бертов, Интерпресс, ТАСС

Утром 25 января стало известно о смерти певицы и актрисы Людмилы Сенчиной. Печальное известие «Интерфаксу» сообщил продюсер народной артистки России Владимир Андреев.

По его словам, Сенчина скончалась в больнице Санкт-Петербурга после продолжительной болезни в возрасте 67 лет. «Людмила Петровна скончалась сегодня утром, в 8:30 утра, в одной из больниц города. Она болела полтора года», — сказал Андреев.

Людмила Сенчина родилась в 1950 году в Николаевской области Украинской ССР. Певица получила широкую популярность благодаря песне «Золушка» на новогоднем «Голубом огоньке». Среди других ее популярных композиций — романс «Целую ночь соловей нам насвистывал…» из фильма «Дни Турбиных», «Добрая сказка», «Полынь», напоминает «Газета.ру».

Ксения Томашова
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