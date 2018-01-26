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26 января 2018
14:23  26 января 2018 8

Британский министр предупредил о «тысячах смертей» в случае удара России

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, флаг великобритании
Кремль якобы изучает критически важную инфраструктуру ВеликобританииФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что атака России на инфраструктуру Соединенного королевства может привести «к тысячам и тысячам смертей». По мнению министра, при возможном ударе со стороны России экономика и инфраструктура его страны будут уничтожены.

Уильямсон утверждает, что Кремль изучает критически важную инфраструктуру Великобритании и намерен пойти на такие действия, которые в любой другой стране сочли бы «абсолютно неприемлемыми», передает телеканал 360. Он считает, что целью России могут стать линии электропередачи и газопроводы, связывающие королевство с континентом.

В интервью изданию The Telegraph глава Миноборобоны Великобритании заявил, что Россия якобы может готовить план против его страны. «Они будут думать: «Как мы можем сделать Великобритании очень больно? Нанести ущерб ее экономике, разнести в клочья ее инфраструктуру, спровоцировать тысячи и тысячи смертей, фактически создать полный хаос», — приводит слова Уильямсона «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Лондон опасается «неожиданных» боевых способностей России. Глава Генштаба ВС Великобритании, генерал Ник Картер считает, что Россия получила «великолепный боевой опыт» в Сирии, нарастила военный потенциал и теперь угрожает безопасности Европы.

Ольга Дудорова
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