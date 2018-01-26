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26 января 2018
25 января 2018
Главные новости Курганской области
14:18  26 января 2018 0

Аномальные морозы не покинут Зауралье. У спасателей — новое предупреждение

Разное. Курган, холод на улице, мороз, женщины
Зауральцев просят закутаться в теплую одеждуФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Урал и Сибирь во власти морозов
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В Зауралье в субботу, 27 января, сохранится аномально холодная погода. Изначально ожидалось, что лютые морозы покинут регион уже 26 января.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области, среднесуточная температура воздуха завтра будет на 7-8 градусов ниже нормы. По данным Курганского ЦГМС, ночью она составит минус 23 — минус 28, местами до минус 33. Днем потеплеет до минус 14 — минус 19. Ночью 28 января столбики термометров покажут минус 15 — минус 20, местами до минус 25. Днем в воскресенье установится легкий мороз: минус 8 — минус 13, местами до минус 16.

Спасатели вновь напоминают жителям области о правилах безопасности в период аномальных холодов: в морозы следует воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, тепло и многослойно одеваться, соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем и отопительными приборами, а также не оставлять детей без присмотра.

Вера Чернышева
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