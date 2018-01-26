Совещание комиссии по благоустройству Шарташского лесного парка, намеченное на пятницу, 26 января, не состоится. Всех участников мероприятия предупредили об отмене за час до полудня (как раз на это время было намечено заседание). Предполагалось, что оно будет крайне напряженным, поскольку обнаружилось несоответствие запланированных работ поручению губернатора.
«В регион приехали федеральные чиновники — начальники департаментов Минсельзхоза РФ. [Вице-губернатор правительства Свердловской области Алексей] Орлов эту отрасль в числе прочих курирует, поэтому был вызван для поддержания беседы. Заседание комиссии не отменили, а перенесли на следующую неделю», — уточнили в «Белом доме».
Поручение по благоустройству Шарташа губернатор Евгений Куйвашев дал 6 августа 2017 года после велопрогулки «Тур де Шарташ». В числе прочего оно предполагало обустройство закольцованного велосипедного маршрута вокруг озера Шарташ. Однако первые аукционы на разработку проекта благоустройства показали, что вместо обустройства 12 км (примерная окружность озера) кольцевой дорожки будут проведены работы на участке в 7,98 км. Остальные 4 км занимают строения, в том числе шикарные дачи и личные пирсы, принадлежащие крупным екатеринбургским бизнесменам.