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27 января 2018
26 января 2018
18:06  26 января 2018 8

В день выборов президента регионы спросят у граждан, как лучше потратить бюджетные деньги

ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, выборы, голосование, избиратели
Общественники ссылаются на западный опытФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В десятках регионов России 18 марта пройдут сотни референдумов по благоустройству территорий. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил член общественной палаты и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

В данной ситуации Россия опирается на мировую практику, уточнил Григорьев. «Проводить подобные референдумы — недешевое удовольствие. Обеспечить большое количество людей на таких референдумах — проблема. Их совмещение с президентскими выборами — идеальный выход, который позволит узнать мнение граждан по ключевым городским проблемам», — заявил Григорьев. Он напомнил, что в США одновременно с президентскими выборами регулярно проводятся локальные референдумы, как на уровне штатов, так и на уровне округов и общин.

Пресс-конференция в ТАСС, посвященная местным референдумам с участием Максима Григорьева. Москва, григорьев максим
Член Общественной палаты Максим Григорьев предположил, что число референдумов будет зависеть от состоятельности регионов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Точное количество референдумов, а также то, будет ли их решение носить обязательный характер, Григорьев уточнить не смог, посоветовав обратиться к региональным властям. «Каждый регион принимает решение на этот счет самостоятельно», — заметил директор фонда. Так, представитель общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов, присутствующий на мероприятии, например, уточнил, что в его регионе таких референдумов будет восемь и все они будут проводиться на муниципальном уровне.

Григорьев предположил, что разное количество референдумов в регионах может зависеть от благосостояния региона. «Если у власти есть деньги на развитие инфраструктуры, она может поинтересоваться мнением граждан, на что их лучше потратить. Однако далеко не в каждом регионе или районе эти средства могут быть в наличии», — заметил общественник.

Также он порекомендовал регионам внедрять электронную систему голосования, подобную порталу «Активный гражданин» в Москве. «Мы все идем к этому. Однако я понимаю, что не все регионы обладают финансовыми средствами, доступными Москве, для создания качественной информационной системы», — заявил Григорьев.

Напомним, в регионах Большого Урала масштабность референдумов сильно различается. Так, по информации «URA.RU», в Челябинской области они пройдут в 19 крупнейших городах, в Тюменской области — только в малых населенных пунктах, а в ЯНАО — повсеместно. Ранее «URA.RU» также писало о том, что региональные власти планируют проводить локальные референдумы для того, чтобы повысить явку на президентских выборах.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
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