В день выборов президента регионы спросят у граждан, как лучше потратить бюджетные деньги

18:06 26 января 2018 8

Общественники ссылаются на западный опыт Фото: Анна Майорова © URA.RU

В десятках регионов России 18 марта пройдут сотни референдумов по благоустройству территорий. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил член общественной палаты и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

В данной ситуации Россия опирается на мировую практику, уточнил Григорьев. «Проводить подобные референдумы — недешевое удовольствие. Обеспечить большое количество людей на таких референдумах — проблема. Их совмещение с президентскими выборами — идеальный выход, который позволит узнать мнение граждан по ключевым городским проблемам», — заявил Григорьев. Он напомнил, что в США одновременно с президентскими выборами регулярно проводятся локальные референдумы, как на уровне штатов, так и на уровне округов и общин.

Член Общественной палаты Максим Григорьев предположил, что число референдумов будет зависеть от состоятельности регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Точное количество референдумов, а также то, будет ли их решение носить обязательный характер, Григорьев уточнить не смог, посоветовав обратиться к региональным властям. «Каждый регион принимает решение на этот счет самостоятельно», — заметил директор фонда. Так, представитель общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов, присутствующий на мероприятии, например, уточнил, что в его регионе таких референдумов будет восемь и все они будут проводиться на муниципальном уровне.

Григорьев предположил, что разное количество референдумов в регионах может зависеть от благосостояния региона. «Если у власти есть деньги на развитие инфраструктуры, она может поинтересоваться мнением граждан, на что их лучше потратить. Однако далеко не в каждом регионе или районе эти средства могут быть в наличии», — заметил общественник.

Также он порекомендовал регионам внедрять электронную систему голосования, подобную порталу «Активный гражданин» в Москве. «Мы все идем к этому. Однако я понимаю, что не все регионы обладают финансовыми средствами, доступными Москве, для создания качественной информационной системы», — заявил Григорьев.

Напомним, в регионах Большого Урала масштабность референдумов сильно различается. Так, по информации «URA.RU», в Челябинской области они пройдут в 19 крупнейших городах, в Тюменской области — только в малых населенных пунктах, а в ЯНАО — повсеместно. Ранее «URA.RU» также писало о том, что региональные власти планируют проводить локальные референдумы для того, чтобы повысить явку на президентских выборах.