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16 января 2018
15 января 2018
18:18  15 января 2018 5

Регионы придумали, как повысить явку на президентские выборы

Не нужны ни адмресурс, ни лотереи, ни референдумы. Люди сами придут — и не из-за политики
Марина Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
Верхний Тагил и три кандидата на пост главы городского округа, избирательный участок
Регионы будут завлекать избирателей острыми городскими опросамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Региональные власти придумали альтернативу референдумам для привлечения избирателей на президентских выборах. Как стало известно «URA.RU», 18 марта муниципалитеты будут проводить опросы жителей на темы благоустройства. Ранее «Ъ» писал о том, что ряд регионов отказался от проведения местных референдумов, поскольку кандидатам от власти придется определять свою позицию по острым проблемам. Так, Севастополь не будет проводить референдум о флаге и гербе города, а в Коми сняли вопрос о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту.

Чтобы повысить явку, региональные власти решили импровизировать — провести в соседних с избирательными участками помещениях опросы населения по темам благоустройства.

ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, очередь , референдум, голосование, выборы2016
Очередь на избирательных участках хотят спровоцировать актуальными вопросами по благоустройству
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как рассказали два собеседника «URA.RU», знакомые с ситуацией, вице-губернаторы ряда регионов решили остановиться на опросах из-за их политической безопасности. «Референдум по острой социально-политической повестке даже в отдельном субъекте создал бы рисковый прецедент. А вот частные опросы о работе коммунальных служб отдельного муниципалитета или о благоустройстве района — это другое дело. Во-первых, такие опросы безопасны как для региональных, так и для федеральных властей, во-вторых, они вовлекают в дискуссию аполитичных граждан, ведь всех интересует двор, в котором они живут, и парк, в котором они гуляют с детьми», — пояснил источник агентства в администрации одного из уральских регионов. По его словам, сейчас муниципальные чиновники составляют актуальные вопросы для своих территорий, ориентируются на опыт московских властей.

В столице с 2014 года работает портал «Активный гражданин». На этой площадке московская мэрия проводит опросы горожан на темы благоустройства города и топонимических переименований в нем. За участие в голосовании пользователи получают баллы, которыми могут расплачиваться за парковку или за билеты в музеи. За три с половиной года на портале зарегистрировалось почти два миллиона человек (на момент публикации — 1 997 302, то есть вовлечен каждый шестой москвич).

Предвыборный агитационный плакат кандидата в губернаторы Пермского края Максима Решетникова. Пермь, решетников максим
Глава Пермского края Максим Решетников открыл портал «Управляем вместе» по примеру своего экс-начальника, мэра Москвы Сергея Собянина
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

О том, что мэр Москвы Сергей Собянин делится своими наработками с коллегами, «URA.RU» подтвердил в эксклюзивном интервью губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава региона заявил, что ему пригодился хозяйственный опыт, который он приобрел в команде у Собянина. «Понимаешь лучшие примеры решения тех или иных вопросов, не выдумываешь велосипед, а переносишь эти решения с учетом пермской специфики. Московские коллеги ничего не скрывают и делятся, например, нам передали 23 информационных системы, в том числе портал „Управляем вместе“ (портал принимает жалобы от жителей Пермского края о ненадлежащем состоянии дорог, парков или дворов — прим. ред)», — рассказал Решетников агентству.

Составляя темы для опросов, городские власти будут ориентироваться на обращения граждан через подобные системы, рассказал «URA.RU» сити-менеджер одной из региональных столиц. «По электронным запросам легко определить наиболее волнующие жителей темы и точно их локализовать до уровня микрорайонов, поскольку при регистрации на сайте пользователи оставляют свои адреса, а также отмечают проблемные зоны на виртуальной карте города», — уточнил собеседник агентства. По его словам, в топе самых волнующих тем — вопросы по сносу гаражей-ракушек, по установке частных шлагбаумов на въезде во дворы, определению цвета бордюров в микрорайоне, сбору опавшей листвы и проведению субботников. Ответственность за опросы регионы возложили на муниципальные власти: они должны организовать счетные участки и по итогам реализовать выбор жителей. «Муниципалитетам придется учитывать мнение граждан в проведении дальнейшей политики в области благоустройства, поскольку опрос по своему статусу имеет обязывающий характер», — рассказал о будущем результатов опросов мэр областной столицы.

Благоустройство газона на улице Гоголя, 15. Екатеринбург, уборка, субботник, благоустройство, мешки, листья
Россиян волнует судьба опавшей листвы: вопрос о том, убирать ее или оставлять, заботит многих
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Проведение опросов по темам благоустройства — неплохой мобилизационный инструмент, но его эффективность сильно варьируется в зависимости от конкретной местности, отмечает глава АПЭК Дмитрий Орлов.

«Где-то благоустройство реально волнует граждан и мобилизует электорат, а где-то эта тема периферийна и не привлечет на участки людей. Муниципалитеты должны выбрать адекватные опросы для своих жителей. Если проблемы в повестке нет, а установка на проведение опроса есть, то местным властям придется эту тему искусственно раскачивать. То есть проводить полномасштабную коммуникационную кампанию по ее продвижению, сопоставимую с самой избирательной кампанией», — прокомментировал риски такого мобилизационного сценария эксперт, добавив, что в таком случае «овчинка выделки не стоит». Орлов отметил, что нельзя создать «параллельную» повестку, темы опросов должны действительно волновать граждан.

Для мобилизационного эффекта важны не только актуальные вопросы, но и репрезентативные варианты ответов, рассказал агентству глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он привел в пример неудачный опыт московских властей, которые зачастую предлагают однополярные варианты ответов для пользователей портала «Активный гражданин», не учитывают радикальные варианты, которые бытуют среди москвичей. «Тут такая дилемма: если ты берешь действительно острый вопрос и предлагаешь полярные варианты решения, то действительно есть хороший шанс расшевелить людей и повысить явку.

Если ставишь не очень острый вопрос и предлагаешь к нему беззубые ответы, то это не имеет мобилизационного эффекта.

Людей на участки привлекают более контрастные варианты», — пояснил социолог.

Напомним, что в свердловском Первоуральске 18 марта планируют узнать мнение граждан о переименовании города в Петропавловск-Уральский в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В тот же день жители Новосибирска определят свои любимые зеленые зоны, а в Ярославской области избиратели смогут решить, какие объекты включить в губернаторский проект по благоустройству «Решаем вместе» [аналог пермского проекта «Управляем вместе»].

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