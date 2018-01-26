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27 января 2018
26 января 2018
22:15  26 января 2018 1

США расширили антироссийские санкции. В список попал замминистра энергетики и четыре компании с Урала

Клипарты. Сургут , сургутнефтегаз
Санкции коснулись дочерних компаний «Сургутнефтегаза»Фото: Алексей Андронов © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Власти США расширили антироссийские санкции. Санкционный список пополнил 21 гражданин России и Украины, по большей части речь идет о жителях непризнанных республик ЛНР и ДНР.

Ограничительные меры теперь распространяются, в частности, на заместителя министра энергетики России Андрея Черезова, директора департамента Минэнерго Евгения Грабчака и главу «Технопромэкспорта» Сергея Топор-Гилку, сообщает Life.ru. Как следует из документа, опубликованного американским Минфином, в черный список также попали девять компаний, среди которых «Газ-Альянс», внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт» и «Силовые машины».

По 12 организациям санкции были уточнены. Среди них оказались и четыре уральских: «Сургутнефтегазбанк», «Страховое общество „Сургутнефтегаз“», «Сургутмебель» и тюменский совхоз «Червишевский». Минфин США поясняет, что все 12 организаций являются дочерними компаниями «Сургутнефтегаза», который подпал под ограничительные меры еще в сентябре 2014 года.

Дарья Корчак
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