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28 января 2018
27 января 2018
20:28  27 января 2018 3

На заключивших гей-брак россиян завели дело

Геи, ЛГБТ, больница, капельница, операционная, маг, волшебник, геи, лгбт, гомосексуалисты, однополая любовь
Попытка узаконить отношения почти удаласьФото: depositphotos.com © URA.RU

В отношении двух москвичей, официально зарегистрировавших первый в России однополый брак, возбуждено административное дело по 19.16 КоАП РФ. Молодоженам грозит предупреждение либо штраф от 100 до 300 рублей за порчу паспортов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Документы подлежат изъятию и обмену на новые.

Москвичи Павел Стоцко и Евгений Войцеховский получили свидетельство о браке в Дании. По их словам, в соответствии с законами и Семейным кодексом РФ они представили его в отдел МВД по вопросам миграции. Там в их паспорта были проставлены отметки о государственной регистрации брака, напоминает телеканал 360. Теперь, однако, их действия в полиции трактуют как умышленную порчу документов, сообщает Nation News.

Как пояснили ранее в пресс-службе Московского управления ЗАГС, российское законодательство указывает, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак». О брачном союзе двух мужчин в Гражданском кодексе ничего не говорится.

Алексей Шумов
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