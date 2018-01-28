Стив Возняк «устал от нестабильности»
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все биткоины, потому что устал от резких колебаний валют. Он рассказал об этом на пресс-конференции Nordic Business Forum в Стокгольме.
Бизнесмен вложился в криптовалюту «из любопытства» в 2017 году. Возняк продал все криптоактивы, когда биткоин достиг пика в 20 тысяч долларов, передает «Пятый канал». Буквально через месяц виртуальные деньги опустились до отметки в 11 тысяч долларов.
Ранее компания Apple заявила, что будет бесплатно обменивать iPhone 6 Plus на более новые модели — iPhone 6s Plus, напоминает «Русская планета». Замена будет производиться до марта 2018 года.