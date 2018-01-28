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Главные новости Ямала
11:45  28 января 2018 0

На Ямале маленькую девочку сняли с окна восьмого этажа

Детский клипарт. Магнитогорск, окно, мягкая игрушка, дети
Девочка забралась на подоконник, когда матери не было домаФото: Илья Московец © URA.RU

Маленький ребенок едва не выпал из окна восьмого этажа на Ямале. С подоконника ребенка сняли спасатели. Матери девочки в это время дома не было: она ушла в больницу проведать заболевшую родственницу, оставив двух детей одних.

Инцидент произошел в Салехарде вечером 27 января. Очевидцы увидели на подоконнике восьмого этажа девочку, которая плакала и звала маму, при этом то открывая, то закрывая окно. Прохожие вызвали спасателей и стали уговаривать ребенка слезть с подоконника. Через 3 минуты на место происшествия прибыли две единицы спецтехники МЧС и семь спасателей, а также сотрудники полиции и работники скорой помощи.

«Спасатели … вскрыли закрытую дверь и оказали всю необходимую помощь двум маленьким девочкам», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.

Мать детей, 27-летняя местная жительница, в это время отсутствовала: она навещала в больнице свою маму. С ней проведена профилактическая беседа. В региональном ГУ МЧС в очередной раз призвали взрослых больше заботиться о безопасности своих детей.

Наталья Володина
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