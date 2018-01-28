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28 января 2018
16:50  28 января 2018 0

На «Первом канале» назвали гонорары Шурыгиной и ее насильника

Муж Дианы, также работник «Первого канала», уже опроверг баснословные заработкиФото: Диана Шурыгина, Instagram

На Youtube-канале Александра Движнова появилось интервью с сотрудником «Первого канала», причастным к съемкам передач «Путь говорят» и «Прямой эфир». Молодой человек сообщил, что за каждый выпуск с участием Дианы Шурыгиной девушка и ее команда получают по миллиону рублей. На сопоставимые суммы, по его словам, может рассчитывать и недавно отбывший срок за изнасилование Сергей Семенов.

23-летний Радмир Кузнец рассказал, что занимался набором массовки для ток-шоу. По его словам, благодаря контракту с Первым каналом Шурыгина и ее приближенные получают фиксированные выплаты в размере 1 млн рублей. «Скажем так, миллион за каждую программу есть. Это очень много, на самом деле. Потому что это рекламные контракты, это дивиденды. Мама у нее продюсер, пиар-директор, финансовый директор», — заявил спикер.

В борьбе за досрочно освобожденного Сергея Семенова победила в итоге «Россия 1». В случае высоких рейтингов велика вероятность, что и он сможет рассчитывать на миллион рублей за эфир.

Правда, по словам мужа Шурыгиной, заявленные гонорары далеко не соотвествуют реальным. «Я спросил Андрея об этом. Он сказал, что на передачи их заманивают, обещают принять их сторону, защитить, но, по итогу, все им выходит боком. Насчет гонорара, он сказал, что никаких миллионов они не заработали. Их гонорары составляли — 50 тысяч рублей, 100 тысяч и 150 тысяч. За все время, якобы, они получили всего 500 тысяч рублей», — цитирует topnews.ru одного из знакомых Андрея Шлягина.

Видео: Youtube-канал Александра Движнова

Алексей Шумов
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