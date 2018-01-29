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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:50  29 января 2018 8

Новости «URA.RU» работают! В стоматологии Екатеринбурга у ВИЧ-инфицированных пациентов сотрут «черные метки»

Проверить медкарты и сделать «втык» работникам решено после публикации «URA.RU»ФОТО: Вит Мельковский
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Эпидемия ВИЧ на Урале
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В клиниках екатеринбургского «Объединения «Стоматология» проверят медицинские карты пациентов в поисках так называемых «черных меток» — маркировки, обозначающей, что пациент заражен ВИЧ-инфекцией. Об этом «URA.RU» сообщили в самом лечебном учреждении. С персоналом клиник проведут разъяснительную работу о недопустимости указания ВИЧ-статуса пациента на обложке медкарты и сохранения врачебной тайны.

Об этом говорится в письме, полученном редакцией «URA.RU» в связи с публикацией агентства («В клинике Екатеринбурга пациентам с ВИЧ ставят «черные метки». ФОТО), в которой рассказывалось о том, как пациент, пришедший в зубную клинику на улице Белореченской, обнаружил на лицевой стороне своей медицинской карты пометку «Б-20», обозначающую, что он заражен ВИЧ. Руководство АНО «Объединение «Стоматология»» (в которое входит клиника) оперативно отреагировало на запрос агентства, прислав в адрес редакции письмо.

«Понимая всю серьезность вопроса и желание исключить подобные инциденты, ответственными лицами незамедлительно по указанному факту будут проведены проверки медицинских карт пациентов, проведены производственные совещания в филиалах объединения с разъяснением порядка заполнения медицинских карт и недопустимости указания ВИЧ-статуса на обложке медицинской карты», — говорится в документе за подписью главного врача объединения Алексея Портнягина.

Также в письме сообщается, что все медкарты хранятся в специальных хранилищах, куда исключен доступ посторонних лиц, и не выдаются на руки пациентам. «Все врачи дают подписку о неразглашении сведений, являющихся врачебной тайной», — отмечается в ответе на запрос.

Андрей Гусельников
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