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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:35  29 января 2018 4

Заброшенную больницу в Зеленой Роще отдают владельцу ТЦ

Конструктивизм. Клипарт. Екатеринбург, конструктивизм, зеленая роща, улица 8марта78, клиническая больница скорой помощи
Больница «Скорой помощи» брошена уже 17 лет, однако это не мешает ей носить статус объекта культурного наследияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Областные власти отдают заброшенную больницу «Скорой помощи» в Зеленой Роще в качестве компенсации компании, которая достроит жилье для обманутых дольщиков в Арамиле. По нашим данным, это будет группа компаний ТЭН. «Соглашение о намерении подписано, сейчас идет работа», — сообщил министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Скорее всего, больницы на этом месте уже не будет. По словам Волкова, условие, что на этом месте может располагаться только медучреждение, необязательное.

Больница «Скорой помощи» в Зеленой Роще — это комплекс зданий, она имеет статус объекта культурного наследия. Пятиэтажная больница была построена в 1938 году, ее закрыли в 2000 году, и с тех пор она разрушается. Стены в здании — кирпичные и деревянные, общая площадь — более 5 тыс. кв. метров. «ТЭН», владеющая ТЦ «Limerance» и «Алатырь», получит здание взамен на то, что достроит жилье в Арамиле. Речь идет сразу о нескольких жилых домах, их дольщики активно добиваются достройки своего жилья и уже в 2018 году выходили на одиночные пикеты.

Отметим, что в конце 2017 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области установило границы территории заброшенной больницы — точные координаты территории, которая относится к объектам культурного наследия. На территории запрещено не только новое строительство, но и земляные работы без археологического исследования территории.

Практика передавать участки земли взамен на помощь в решении проблем обманутых дольщиков широко распространена в Екатеринбурге. Так, например, ГК «Виктория» отдали участок на Уралмаше взамен на то, что компания достроит ЖК «Кольцовский дворик», который к тому времени был заморожен. Но вместо этого «Виктория» попыталась перепродать выданный ей участок земли и была отозвана с проекта. Сейчас ЖК «Кольцовский дворик» поручен «Форум-Групп», строительные работы планируют начать 1 марта, условия сделки не разглашаются.

В 2016 году в Свердловской области было выявлено 25 недостроенных объектов на 19 площадках. К январю 2018 года завершено пять объектов.

Юлия Литвиненко
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