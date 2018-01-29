Областные власти отдают заброшенную больницу «Скорой помощи» в Зеленой Роще в качестве компенсации компании, которая достроит жилье для обманутых дольщиков в Арамиле. По нашим данным, это будет группа компаний ТЭН. «Соглашение о намерении подписано, сейчас идет работа», — сообщил министр строительства и инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Скорее всего, больницы на этом месте уже не будет. По словам Волкова, условие, что на этом месте может располагаться только медучреждение, необязательное.
Больница «Скорой помощи» в Зеленой Роще — это комплекс зданий, она имеет статус объекта культурного наследия. Пятиэтажная больница была построена в 1938 году, ее закрыли в 2000 году, и с тех пор она разрушается. Стены в здании — кирпичные и деревянные, общая площадь — более 5 тыс. кв. метров. «ТЭН», владеющая ТЦ «Limerance» и «Алатырь», получит здание взамен на то, что достроит жилье в Арамиле. Речь идет сразу о нескольких жилых домах, их дольщики активно добиваются достройки своего жилья и уже в 2018 году выходили на одиночные пикеты.
Отметим, что в конце 2017 года Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области установило границы территории заброшенной больницы — точные координаты территории, которая относится к объектам культурного наследия. На территории запрещено не только новое строительство, но и земляные работы без археологического исследования территории.
Практика передавать участки земли взамен на помощь в решении проблем обманутых дольщиков широко распространена в Екатеринбурге. Так, например, ГК «Виктория» отдали участок на Уралмаше взамен на то, что компания достроит ЖК «Кольцовский дворик», который к тому времени был заморожен. Но вместо этого «Виктория» попыталась перепродать выданный ей участок земли и была отозвана с проекта. Сейчас ЖК «Кольцовский дворик» поручен «Форум-Групп», строительные работы планируют начать 1 марта, условия сделки не разглашаются.
В 2016 году в Свердловской области было выявлено 25 недостроенных объектов на 19 площадках. К январю 2018 года завершено пять объектов.