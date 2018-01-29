Жительница Каменска-Уральского обвинила местную транспортную компанию в том, что ее сына не довезли до нужной остановки. Из-за этого ребенку пришлось идти до дома несколько километров пешком по морозу.
«Мой 14-летний сын возвращался из школы. По пути купил продукты и две пятилитровые бутылки воды. Сел в маршрутку №16. Ему нужно было выйти на остановке ЗТО, оттуда до дома 5 минут. Но водитель свернул раньше, и поехал через Первомайку. Сыну пришлось выходить в деревне Кодинка, это 3,5 километра от дома. Время около шести вечера, на улице минус 25 градусов. Мне пришлось с грудным ребенком идти на встречу сыну. По пути я звонила в транспортную компанию „Сити-экспресс“, которой принадлежит автобус. Номер директора мне не дали, только механика. Тот сказал, что так водители экономят по литру бензина», — пожаловалась в одном из городских пабликов горожанка Марина Качарина.
Как заявила женщина, во время вынужденной прогулки ее сын очень замерз. Как заметили в соцсетях другие горожане, обычно водитель спрашивает пассажиров, нужно ли им выходить на остановке ЗТО. «Значит ребенок постеснялся сказать или не услышал слова маршруточника», — пришли к выводу каменцы. Получить оперативный комментарий руководства транспортной компании не удалось.