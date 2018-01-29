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29 января 2018
14:49  29 января 2018 2

Заявления глав Курганской и Челябинской областей попали в топ-10 «Петербургской политики»

Коллегия прокуратуры Курганской области. Курган, кокорин алексей
Кокорин занял четвертое место в рейтинге «Петербургской политики»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заявления губернатора Курганской области Алексея Кокорина и главы Челябинской области Бориса Дубровского вошли в топ-10 губернаторской повестки 22—28 января, по мнению фонда «Петербургская политика».

Так, на первом месте в топе находится подарок тугры, который преподнес глава Татарстана Рустем Минниханов Владимиру Путину на встрече в Казани. Традиционно тугра считается персональным знаком правителя. На втором — заявление руководителя Чечни Рамзана Кадырова о замалчивании Западом кровавого кризиса в Афганистане.

Заявление губернатора Курганской области Алексея Кокорина о необходимости «незамедлительно пресекать весь деструктив, исходящий от так называемого штаба Навального», расположилось на четвертом месте в рейтинге. «Алексей Навальный всю неделю был в повестке, поэтому столь конкретное заявление курганского губернатора оказалось в нашем топе», — сообщил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов «URA.RU».

Пятое место занял призыв главы Челябинской области Бориса Дубровского к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой обеспечить безопасность призывников. «В первую десятку всегда попадают глобальные инициативы, заявление Дубровского нам показалось таковым, хотя оно и привязано к конкретному эксцессу», — объяснил Виноградов.

На 13 месте в рейтинге оказалось обещание главы ХМАО Натальи Комаровой обеспечить контроль над приватизацией муниципальных предприятий, на 16 месте — поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева министру АПК встретиться с представителями крупных торговых сетей для продвижения продукции фермеров. «Эти заявления попали в рейтинг за неимением других более интересных инициатив в других регионах на прошлой недели», — пояснил Виноградов.

Другие лидеры Большого Урала в рейтинг не попали. Всего в рейтинге губернаторской повестки 25 мест. Рейтинг традиционно выходит каждый понедельник.

Станислав Захаркин
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