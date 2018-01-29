«Он как хрустальный». В Челябинской области обнаружили тело пропавшего студента

В заброшенном саду в Челябинской области нашли тело 19-летнего студента. По предварительной информации, смерть наступила в ночь с 20 на 21 января. В этот же день погибшего последний раз видели в студенческом общежитии ЮУрГУ.
Предполагается, что перед гибелью молодой человек на рейсовом автобусе уехал из Челябинска в родной поселок Первомайский Коркинского района, сообщает «Первый областной». Тело студента было найдено на заброшенном садовом участке его бабушки — его увидели соседи. По их словам, в ушах у погибшего были наушники. По предварительной информации, признаков криминального характера смерти следователи не нашли. «Заключение нам еще не дали. Он как хрустальный. Они пока ничего с ним сделать поэтому не могут. На улице были морозы», — по словам родных парня, заключение о смерти они еще не получили.
Известно, что погибший учился на втором курсе аэрокосмического факультета. В последние дни он много времени проводил за компьютером и почти ни с кем не общался.