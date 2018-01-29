«Безобразие!» Центр Екатеринбурга останется без тепла из-за аварии

В Екатеринбурге из-за аварии на магистрали часть жилых домов в границах улиц Шевченко, Луначрского, Короленко и Шарташской останутся без центрального теплоснабжения тепла на всю ночь.
«Нам в управляющей компании рассказали, что сегодня, с 18:00 и до 10:00, тридцатого января не будет отопления в домах из-за планового ремонта. Почему не могли отремонтировать днем? Безобразие. У нас в доме по Шевченко, 8 два маленьких ребенка — им замерзать теперь?» — поделилась с «URA.RU» местная жительница Ольга. В «Свердловской теплоснабжающей компании» информацию об отключениях подтвердили, однако заверили, что понижение температуры в домах будет незначительным.
«На прошлой неделе мы заметили трещину на магистрали, но из-за морозов отложили ремонт. Сейчас стало потеплее, поэтому нужно привести все в порядок. Теплоснабжение домов будет производиться по затухающей схеме, т. е. будет постепенно снижаться. Ниже 20 градусов температура в квартирах не должна упасть. Мастера будут работать всю ночь, чтобы скорее вернуть горожанам тепло», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь «Свердловской теплоснабжающей компании» Светлана Тимченко.