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29 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:12  29 января 2018 0

«Безобразие!» Центр Екатеринбурга останется без тепла из-за аварии

Улицы Екатеринбурга с именами деятелей советского периода, вознесенская горка, улица шевченко, улица карла либкнехта, улица свердлова, екатеринбург
Центр города на ночь останется без теплаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге из-за аварии на магистрали часть жилых домов в границах улиц Шевченко, Луначрского, Короленко и Шарташской останутся без центрального теплоснабжения тепла на всю ночь.

«Нам в управляющей компании рассказали, что сегодня, с 18:00 и до 10:00, тридцатого января не будет отопления в домах из-за планового ремонта. Почему не могли отремонтировать днем? Безобразие. У нас в доме по Шевченко, 8 два маленьких ребенка — им замерзать теперь?» — поделилась с «URA.RU» местная жительница Ольга. В «Свердловской теплоснабжающей компании» информацию об отключениях подтвердили, однако заверили, что понижение температуры в домах будет незначительным.

«На прошлой неделе мы заметили трещину на магистрали, но из-за морозов отложили ремонт. Сейчас стало потеплее, поэтому нужно привести все в порядок. Теплоснабжение домов будет производиться по затухающей схеме, т. е. будет постепенно снижаться. Ниже 20 градусов температура в квартирах не должна упасть. Мастера будут работать всю ночь, чтобы скорее вернуть горожанам тепло», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь «Свердловской теплоснабжающей компании» Светлана Тимченко.

Данил Бардин
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