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29 января 2018
17:18  29 января 2018 0

Украинский литератор обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

Клипарт, разное. Москва, уличное искусство, стрит-арт, булгаков, граффити
Булгаков присвоил задумки различных авторов, считает ВиинчукФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский литератор, вице-президент Ассоциации украинских писателей Юрий Винничук, нашел в произведениях классиков русской литературы, Александра Пушкина и Михаила Булгакова, плагиат. Он считает, что это может заметить любой человек, который разбирается в беллетристике.

Винничук утверждает, что идею романа «Мастер и Маргарита» Булгаков заимствовал у разных авторов, например, у Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка. «Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии», — цитирует украинского литератора «Газета.ru». Винничук добавил, что многие классические стихотворения Пушкин «перепел» с иностранного языка.

Ранее на Украине творчество некоторых российских культурных деятелей назвали «щупальцами русского мира», которые опасны для украинской самоидентичности, сообщало «URA.RU». В частности, высказывание относится к писателю Михаилу Булгакову, а также музыкантам Виктору Цою и Владимиру Высоцкому, писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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