Украинский литератор обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

Украинский литератор, вице-президент Ассоциации украинских писателей Юрий Винничук, нашел в произведениях классиков русской литературы, Александра Пушкина и Михаила Булгакова, плагиат. Он считает, что это может заметить любой человек, который разбирается в беллетристике.
Винничук утверждает, что идею романа «Мастер и Маргарита» Булгаков заимствовал у разных авторов, например, у Пьера Мак-Орлана, Александра Дюма, Марка Твена и Густава Майринка. «Словом, с Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии», — цитирует украинского литератора «Газета.ru». Винничук добавил, что многие классические стихотворения Пушкин «перепел» с иностранного языка.
Ранее на Украине творчество некоторых российских культурных деятелей назвали «щупальцами русского мира», которые опасны для украинской самоидентичности, сообщало «URA.RU». В частности, высказывание относится к писателю Михаилу Булгакову, а также музыкантам Виктору Цою и Владимиру Высоцкому, писала «Национальная служба новостей».