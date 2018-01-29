В Центризбирком передали подписи в поддержку Владимира Путина

17:21 29 января 2018 0

Дальнейшая судьба президента теперь в руках Эллы Памфиловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Избирательный штаб Владимира Путина передал в Центризбирком листы с подписями избирателей в поддержку его регистрации кандидатом в президенты РФ. Из общего числа собранных голосов в комиссию предоставили их пятую часть.

Всего в ЦИК передано 315 тысяч подписей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря штаба Путина Андрея Кондрашова. Всего же их было собрано 1,6 миллиона. Теперь Центризбиркому предстоит в десятидневный срок проверить подлинность представленных подписей и правильность заполнения листов. После этого будет приниматься решение о регистрации кандидата.

Как отмечают в штабе Путина, «лишние» подписи будут сохранены. Их предполагается учесть при формировании базы сторонников кандидата.