19:15 29 января 2018 10

В бюро МСЭ не замечают ряд медицинских заключений и разрушающиеся суставы женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Кургана не может добиться признания инвалидности, несмотря на разрушающиеся суставы и наличие заключений от экспертов. В курганском бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) диагнозы и состояние 44-летней женщины не замечают.

У Елены посттравматический деформирующий остеоартроз голеностопного сустава третьей степени, отягощенный хронической венозной недостаточностью. Есть серьезное нарушение в позвоночном столбе, проблемы со второй ногой, суставами рук, сердечная недостаточность. Ей удалось добиться основательного обследования. Однако ряд заключений экспертов, в том числе РНЦ ВТО им. Илизарова, от которого женщина и получила направление в бюро МСЭ, комиссия не замечает. «В курганском бюро МСЭ игнорируют указанные в заключении выраженные нарушения, при которых присваивается III группа инвалидности. Не принимают во внимание болевые ощущения, убирают симптоматику, исключают синдромы. У меня левая нога проблемная с детства — сейчас она на 19% тоньше правой, но почему-то это нигде не фигурирует», — рассказала женщина корреспонденту «URA.RU».

Осмотр первичного бюро МСЭ в Кургане собеседница назвала «издевательским». «Меня смотрел один врач, он сразу отнесся предвзято — вопросы задавал с издевками. Это было ужасно. Например, про разницу в объеме ног, он сказал, что „надо 7 см“, документов при этом не показал. Позже в Интернете я нашла рекомендации, что при наличии разницы в 10% и выше даже по ней учитывают инвалидность», — отметила Елена.

В главном бюро МСЭ к Елене отнеслись с большим вниманием, но с решением первичного бюро согласились. «Это система такая, либо в области есть некий план „по инвалидам“ и врачи бюро просто закрывают глаза на заключения врачей», — негодует женщина. Елена намерена подать документы на переосвидетельствование в федеральное бюро МСЭ, но боится, что «убогое личное дело» из местного бюро придет московским экспертам раньше, чем все заключения и снимки Елены. Очно пройти освидетельствование в Москве женщине не может, в том числе из-за финансовых проблем.

Елена работает работает в бюджетной сфере, на больничном находится с сентября 2017 года. Врачи предлагают ей два варианта лечения — протезирование, после которого возможны осложнения, либо сращивание сустава, при этом голеностоп полностью потеряет подвижность. «Предварительно есть основания полагать, что в курганском бюро МСЭ закрыли глаза на ряд медицинских показаний. Авторитетные эксперты считают, что при таких диагнозах, как у Елены, ей должны были присвоить группу инвалидности без проблем, — говорит председатель Курганской лиги защиты пациентов Олег Кобяков. — Это не единичный случай, жалоб на курганское бюро МСЭ много. По каким-то причинам людям при наличии показаний и диагнозов отказывают в признании инвалидности, особенно безобидным бюджетникам. Структура МСЭ не подчиняется Минздраву, контролировать ее сложно», — заключил Кобяков.