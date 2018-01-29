Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет. На Урале хуже всего в Перми

19:08 29 января 2018 13

В России за прошлый год родилось 1,6899 миллиона человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рождаемость в России за прошлый год снизилась на 10,9% по сравнению с 2016-м. По этому показателю 2017 год оказался худшим годом последнего десятилетия. В последний раз меньше новорожденных в стране (1,61 млн) было зафиксировано лишь 2007 году.

Как следует из доклада Росстата, в России родилось в 2017 году 1,6899 миллиона человек, сообщает телеканал 360. В 2016 году новорожденных было на 203,4 тысячи больше. В УрФО рождаемость больше всего упала в Челябинской области (на 13,5%), а меньше всего — в ЯНАО (на 9,1%). В остальных уральских регионах снижение рождаемости выглядит так: Тюменская и Свердловская области (на 10,1%), ХМАО (на 10,2%), Курганская область (на 10,5%). В Пермском крае, который входит в Большой Урал, показатель снизился на 14,1%.

Смертность в России также снизилась — на 3,9%, или на 63,5 тысячи человек меньше, составив 1,8243 миллиона человек. По данным RT, убыль населения в предыдущем году равна 134,4 тысячи человек, в то время как в 2016 году отмечался прирост в 5,4 тысячи.

Ведомство также сообщило о росте количества браков в прошлом году: 1,0497 миллиона бракосочетаний, что на 63,9 тысячи больше, чем в прошлом году. Количество разводов тоже увеличилось — на 3,1 тысячи, до 611,4 тысячи.

Отметим, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил о непростой демографической ситуации в стране и необходимости властям искать новые меры, чтобы стимулировать рождаемость. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», министр считает, что это связано со снижением количества женщин, которые могут родить.