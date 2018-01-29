{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 января 2018
29 января 2018
19:08  29 января 2018 13

Рождаемость в России упала до минимума за 10 лет. На Урале хуже всего в Перми

Родильный дом ГКБ №40. Екатеринбург, больница, медицина, родильное отделение, роддом, корпус роддома
В России за прошлый год родилось 1,6899 миллиона человекФото: Анна Майорова © URA.RU

Рождаемость в России за прошлый год снизилась на 10,9% по сравнению с 2016-м. По этому показателю 2017 год оказался худшим годом последнего десятилетия. В последний раз меньше новорожденных в стране (1,61 млн) было зафиксировано лишь 2007 году.

Как следует из доклада Росстата, в России родилось в 2017 году 1,6899 миллиона человек, сообщает телеканал 360. В 2016 году новорожденных было на 203,4 тысячи больше. В УрФО рождаемость больше всего упала в Челябинской области (на 13,5%), а меньше всего — в ЯНАО (на 9,1%). В остальных уральских регионах снижение рождаемости выглядит так: Тюменская и Свердловская области (на 10,1%), ХМАО (на 10,2%), Курганская область (на 10,5%). В Пермском крае, который входит в Большой Урал, показатель снизился на 14,1%.

Смертность в России также снизилась — на 3,9%, или на 63,5 тысячи человек меньше, составив 1,8243 миллиона человек. По данным RT, убыль населения в предыдущем году равна 134,4 тысячи человек, в то время как в 2016 году отмечался прирост в 5,4 тысячи.

Ведомство также сообщило о росте количества браков в прошлом году: 1,0497 миллиона бракосочетаний, что на 63,9 тысячи больше, чем в прошлом году. Количество разводов тоже увеличилось — на 3,1 тысячи, до 611,4 тысячи.

Отметим, ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил о непростой демографической ситуации в стране и необходимости властям искать новые меры, чтобы стимулировать рождаемость. Как пишет сайт «Подмосковье сегодня», министр считает, что это связано со снижением количества женщин, которые могут родить.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров