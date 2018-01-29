Опубликован шорт-лист лучших работ уральских пиарщиков за год

Дирекция региональной премии «Серебряный лучник — Урал» опубликовала шорт-лист финалистов конкурса. Через неделю из них выберут победителей, которые будут номинированы на национальную премию.
Всего в список попало 18 проектов, реализованных пиарщиками в регионе за год. В том числе номинированы благотворительный матч футбольного клуба «Урал» и ХК «Автомобилист» по хоккею в валенках, проводившийся в ноябре в поддержку школы-интерната «Эверест», выставка «Екатеринбург в миниатюре», которую организовал один из торговых центров, и другие работы. Всем номинантам теперь предстоит пройти через общественную защиту своих проектов, по итогам которой будут определены победители, рассказали «URA.RU» в дирекции проекта.
Лауреат конкурса, получивший Гран-при, будет автоматически включен в шорт-лист национального этапа конкурса «Серебряный лучник» без регистрационного сбора, отмечают организаторы.
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» была учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов РФ и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За время существования конкурса участие в нем приняло более 3500 тысяч проектов. С 2012 года появилась региональная премия «Серебряный лучник — Урал», в рамках которой отбор проходят компании и организации Уральского федерального округа.