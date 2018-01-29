Прапорщика Шматко встретили в Югре. ФОТО

21:14 29 января 2018 2

Прапорщик Шматко устроил сюрприз уральцам Фото: личная страница Таисии Кубышиной во «ВКонтакте»

Алексея Маклакова, известного зрителям по роли прапорщика Шматко из сериала «Солдаты», узнала в аэропорту Ханты-Мансийска югорская стюардесса. Как выяснилось, актер прилетал в Лангепас на гастроли.

«Очень позитивный, улыбчивый и добрый человек. Я восхищаюсь не только его ролями, но и им. Очень приятный мужчина», — описала встречу с кумиром сотрудница авиакомпании Таисия Кубышина.

Пользователи в Сети предположили, что для звезды был организован особо качественный сервис. По словам стюардессы, Маклаков, в отличие от многих пассажиров, никакого особого внимания к себе не требовал. «Он со всеми прошел предполетный досмотр, со всеми в автобусе отвезли его на борт», — описала девушка пребывание актера в аэропорту.