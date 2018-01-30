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13:06  30 января 2018 1

Ямальские энергетики отправили посылки солдатам

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, электростанция, ямалкоммунэнерго
Энергокомпания сделала много добрых делФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Ямалкоммунэнерго» отправила посылки солдатам, посетила детей реабилитационного центра, организовала выезд юных спортсменов округа на всероссийские соревнования, презентовала подарки инвалидам. Энергетики рассказали о благотворительной деятельности в 2017 году.

В рамках акции «Посылка солдату», приуроченной к Дню защитника Отечества, АО «Ямалкоммунэнерго» по традиции отправило ямальцам-военнослужащим тушенку, рыбные консервы, сгущенное молоко и конфеты.

Кроме того, энергетики побывали в Салехарде, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Доверие». Там они организовали для маленьких ямальцев большое чаепитие. Для гостей дети подготовили концерт.

«Ямалкоммунэнерго» спонсировало поездку юных спортсменов из Федерации комплексного единоборства России» по ЯНАО. Борцы выступили на всероссийском турнире по комплексному единоборству среди детей и юношей, взяв два серебра. У ребят из Тазовской детско-юношеской спортивной школы появилась возможность на выездных соревнованиях помериться силами с именитыми спортсменами-боксерами. По итогам 2016 года Шурышкарский филиал компании признали лучшим спонсором в области физической культуры и спорта в районе.

Помимо этого, каждый год филиалы и дочерние организации компании оказывают всяческую помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла, дарят им ценные подарки, в основном это бытовая техника и другие товары быта. Поддерживают энергетики и Землячество Приуралья. Центр работает с ветеранами, проживающими за границами Крайнего Севера, организует спортивный и культурный досуг пожилых людей.

Рита Теркина
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