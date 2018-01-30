Уральский банк потроллил федеральный, показав «собирательный образ»

18:27 30 января 2018 1

Банки поссорились из-за денег клиентов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Уральский банк реконструкции и развития разместил на своей странице в Instagram картинку с явным намеком на нечестность в отношении одного из банков. Запись появилась в официальном аккаунте кредитной организации в соцсети.

Изображение объединяет две картинки: на левом изображен волшебник, а подпись гласит — «120 дней превращаются в 55», на правом же изображена кредитка УБРиР с подписью «120 дней всегда 120 дней». Чтобы не возникало сомнений, на какое именно учреждение намекает уральский банк, картинки подписали. На левой значится Банкофф, а внешний вид волшебника напоминает основателя одного из кредитных финансовых учреждений Олега Тинькова.

В пресс-службе УбРиР заявили «URA.RU», что не имели в виду именно тот банк, о котором все подумали, а все совпадения случайны. «В иллюстрации использован собирательный образ банкира. Любое сходство с реальными людьми случайно», — прокомментировали в банке.