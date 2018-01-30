Жителей Украины боятся пускать в Европу из-за заразы

23:03 30 января 2018 0

В Польше предложили проводить вакцинацию среди непривитых приезжих сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Европе видят угрозу в жителях Украины, приезжающих на заработки, из-за вспышки кори в стране, а также туберкулеза и дифтерии. Отмечается, что в Украине чуть ли не самый низкий показатель по вакцинации в мире.

В крупнейшем регионе Польши уже зарегистрировали около десяти случаев заболевания корью. Местные чиновники обвинили в этом украинцев, так как первыми заболевшими оказались двое граждан этой страны, пишет РИА «Новости». В местной санитарно-эпидемиологической станции предложили вакцинировать нанимаемых сотрудников, которые еще не были привиты. Однако, по словам самих украинцев, которые ездят на заработки в европейские страны, работодатели по-прежнему не требуют у них сертификат о прививках.

Сообщения о вспышке кори в Польше вызвали негодование в адрес граждан Украины. «У нас огромные расходы на лечение украинцев. Почему таких людей не депортируют в свою страну? Пусть они вылечатся там, привьются и возвращаются», — возмущаются поляки. Также жалобы поступили из Франции, где тоже произошла вспышка кори. Французские СМИ обвиняют приезжих не только в распространении данной болезни, но и в угрозе заражения дифтерией и туберкулезом, которые «свирепствуют» на Украине.

Международный эксперт Петр Рудяков считает, в Польше развернули кампанию на государственном уровне против украинцев, а эпидемия кори стала поводом для обвинений и скандала. Ранее «URA.RU» писало о последствиях войны на Украине. Из-за массовых миграций беженцев из зоны боевых действий в Донбассе может резко увеличиться количество ВИЧ-инфицированных.