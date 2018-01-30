{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Минфин США перепутал топ-менеджеров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,54
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 января 2018
30 января 2018
23:03  30 января 2018 0

Жителей Украины боятся пускать в Европу из-за заразы

Прививки от гриппа кабмин. Челябинск., больница, медицина, ампула, укол, прививка, шприц
В Польше предложили проводить вакцинацию среди непривитых приезжих сотрудниковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Европе видят угрозу в жителях Украины, приезжающих на заработки, из-за вспышки кори в стране, а также туберкулеза и дифтерии. Отмечается, что в Украине чуть ли не самый низкий показатель по вакцинации в мире.

В крупнейшем регионе Польши уже зарегистрировали около десяти случаев заболевания корью. Местные чиновники обвинили в этом украинцев, так как первыми заболевшими оказались двое граждан этой страны, пишет РИА «Новости». В местной санитарно-эпидемиологической станции предложили вакцинировать нанимаемых сотрудников, которые еще не были привиты. Однако, по словам самих украинцев, которые ездят на заработки в европейские страны, работодатели по-прежнему не требуют у них сертификат о прививках.

Сообщения о вспышке кори в Польше вызвали негодование в адрес граждан Украины. «У нас огромные расходы на лечение украинцев. Почему таких людей не депортируют в свою страну? Пусть они вылечатся там, привьются и возвращаются», — возмущаются поляки. Также жалобы поступили из Франции, где тоже произошла вспышка кори. Французские СМИ обвиняют приезжих не только в распространении данной болезни, но и в угрозе заражения дифтерией и туберкулезом, которые «свирепствуют» на Украине.

Международный эксперт Петр Рудяков считает, в Польше развернули кампанию на государственном уровне против украинцев, а эпидемия кори стала поводом для обвинений и скандала. Ранее «URA.RU» писало о последствиях войны на Украине. Из-за массовых миграций беженцев из зоны боевых действий в Донбассе может резко увеличиться количество ВИЧ-инфицированных.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров