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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
03:57  16 января 2018 0

Война на Украине привела к эпидемии ВИЧ. Вирус распространяют инфицированные беженцы

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Генетики прогнозируют дальнейшее распространение ВИЧФото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшие годы из-за массовых миграций беженцев из охваченного войной Донбасса и ухудшения состояния медицины на Украине может резко увеличиться количество ВИЧ-инфицированных. К такому выводу пришли ученые британских вузов, включая Оксфордский университет.

Сегодня на 45 миллионов украинцев порядка 220 тысяч людей заражены ВИЧ, что, как отмечают специалисты, является рекордно высоким показателем для Европы. Распространение инфекции происходит через гетеросексуальные половые контакты, причем резкое падение уровня жизни, отсутствие нормальной профилактики ВИЧ и переезд зараженных людей ускорят этот процесс, пишет РИА «Новости».

Проведенный генетиками анализ опасения подтвердил. Главными «экспортерами» инфекции в последние годы выступали Донецк и Луганск, где в довоенное время жило большое количество и героиновых наркоманов, и носителей ВИЧ. Разносчики вируса, по словам ученых, переезжали из охваченных войной регионов в в центральную и Южную Украину. Все это привело к резкому увеличению числа ВИЧ-инфицированных на территории Украины и приведет к тому, что число жертв вируса будет ежегодно расти, а не уменьшаться, как это было до начала военного конфликта.

Сергей Демин
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