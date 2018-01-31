Минфин США попросил не считать «Кремлевский доклад» санкционным списком

04:00 31 января 2018 0

Списки в «кремлевском докладе» формировались по таким источникам, как рейтинги Forbes Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Кремлевский доклад», опубликованный Министерством финансов США, не должен расцениваться как санкционный список. Доказательств, что упомянутые в докладе персоны ведут какую-либо злонамеренную активность, нет. Об этом официально заявили в американском Минфине.

«Доклад не является „санкционным списком“, хотя некоторые лица, упомянутые в докладе, могли быть под санкциями по другим основаниям, включение лиц в этот доклад, его приложение или секретное дополнение никоим образом не следует интерпретировать как наложение санкций», — приводит RT сообщение Минфина США. Из текста заявления ведомства также следует, что «включение частных лиц или компаний в доклад, его приложение или секретное дополнение не означает, не намекает, не вызывает и не создает ограничений или запрета в делах с данными лицами со стороны лиц в США или иностранных лиц».

Напомним, днем ранее Министерство финансов США представило Конгрессу так называемый «кремлевский доклад». Как писало «URA.RU», в список вошли имена 210 россиян — 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 российских олигархов. Между тем, по данным Bloomberg, ссылающегося на источники в Минфине, список составлялся исходя из общедоступных данных, таких, как рейтинг Forbes, передает «Газета.ру».