10:23 30 января 2018 66

США опубликовали список персон нон грата в России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Министерство финансов США представило Конгрессу «кремлевский доклад», в который вошли имена 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний РФ, а также 96 российских олигархов. Об этом сообщает ТАСС.

Среди тех, чьи имена попали в «кремлевский список», руководство администрации президента РФ: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков, руководитель администрации президента Антон Вайно и его первый зам Алексей Громов. Также в перечень попали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер нижней палаты Вячеслав Володин, топ-менеджер «Роснефти» Игорь Сечин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин и глава ФСБ Александр Бортников.

Среди фигурантов «списка олигархов» — миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Сулейман Керимов, создать «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский, Петр Авен и Владимир Потанин. Также в список попали Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Вагит Алекперов, Леонид Михельсон. Уточняется также, что переданный Конгрессу США «кремлевский доклад» не является списком тех, против кого введены санкции.

Ранее США анонсировали выход «кремлевского списка», в котором будут имена приближенных президенту РФ, новых персон нон грате в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «кремлевский доклад» попыткой Вашингтона повлиять на выборы президента РФ.