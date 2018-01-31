10:37 31 января 2018 10

Тюменцы собрали 120 подписей под просьбой губернатору Якушеву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени общество многодетных семей «Радость» просит губернатора взять под личный контроль расследование дела об убийстве одного из своих членов. В обществе не надеются на объективное расследование и уверены, что следователи намеренно пытаются смягчить уголовную статью. Других вариантов, кроме как обратиться к губернатору за помощью, представители «Радости» уже не видят, поскольку ранее правоохранители проигнорировали обращения убитой по поводу угроз в свой адрес.

Организация собрала более 120 подписей под просьбой к Владимиру Якушеву обратить внимание на дело об убийстве многодетной матери Ирады Москвиной ее бывшим мужем. В обращении к губернатору (копия имеется в распоряжении редакции) члены «Радости» пишут, что друзья и коллеги, проходящие свидетелями по уголовному делу, возмущены, что действия экс-супруга хотят квалифицировать как нанесение телесных повреждений и причинение смерти по неосторожности, хотя при задержании он сказал оперативникам, что в тот день изначально шел убивать рассердившую его женщину. «Просим взять Вас расследование этого дела под свой личный контроль и не допустить излишне гуманного отношения к человеку, оставившему сиротами трех девочек», — обращаются к губернатору представители «Радости».

Бывшего мужа пытаются обвинить в нанесении телесных повреждений и причинении смерти по неосторожности Фото: depositphotos.com © URA.RU

У Москвиной осталось трое дочерей, младшая из которых является и дочерью подозреваемого. Не исключено, что, выйдя на свободу, он будет иметь право воспитывать дочь. Также знакомые Ирады обращали внимание следствия на то, что ранее ее бывший супруг неоднократно угрожал ей, забирал дочь, а потом требовал денег на содержание ребенка — до 2 тысяч рублей в день.

Ранее знакомая Москвиной Ольга Казимирова обратилась в прокуратуру Тюменской области с просьбой проверить факты попустительского отношения сотрудников полиции к заявлениям, в которых Москвина сообщала об угрозах со стороны бывшего мужа. На обращение Казимировой письменно ответил начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних регионального ГУ МВД Александр Приходько. Он сообщил, что, поскольку в запросе не были указаны место и время произошедших событий, произвести проверку не представляется возможным (копия документа имеется в распоряжении редакции). Отметим, что в своем запросе имя и фамилию убитой, а также ее бывшего мужа Казимирова указала.

Как сообщили коллеги Ирады Москвиной, она неоднократно говорила, что ей придется уехать из Тюмени, поскольку бывший супруг не даст ей спокойно жить в городе. Однако женщина не успела этого сделать: 24 декабря бывший супруг ворвался в школу парикмахерского искусства, владелицей которой она была, вызвал ее в подсобное помещение и дважды ударил ножом. По словам свидетелей, он заявил приехавшим полицейским, что «пробежал по морозу три километра, но желание убить не пропало». 29 декабря женщина скончалась в реанимации.