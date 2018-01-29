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Главные новости Тюменской области
17:07  29 января 2018 0

В Тюменской области многодетную мать зарезал бывший муж

Интервью с предпринимателем Германом Стерлиговым. Москва, нож, стерлигов герман
Бывший муж расправился с женщиной с помощью ножаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области многодетная мать, хозяйка школы парикмахерского искусства, стала жертвой нападения бывшего мужа прямо на рабочем месте. До этого женщина обращалась в полицию с заявлениями на экс-супруга, который отобрал младшую дочь, однако там возбуждать уголовное или административное дело отказывались.

Конфликт между супругами начался около года назад, передает «Тюменское время». В ноябре 2017 года женщина собралась с духом и ушла от супруга. В августе он забрал дочь от их брака и вымогал деньги на ее содержание, «кидался с кулаками». Когда она поняла, что в полиции ей не помогут, многодетная мать забрала обманным путем ребенка и вместе со всеми детьми уехала в другой город. По возвращению в Тюмень случилась трагедия.

Полиция возбудила уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей с применением предметов, используемых в качестве оружия. «В связи со смертью потерпевшей уголовное дело из органов полиции было передано органы СК. В рамках расследования уголовного дела в настоящее время мужчине предъявлено обвинение за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей», — отметил старший следователь следственного отдела СУ СК по Тюменской области Александр Синицин.

Начальник управления организации работы участковых и ПДН УМВД области Александр Приходько рассказал, что в полицию поступает очень много заявлений от женщин, страдающих от мужей-тиранов. Однако еще на стадии предварительного разбирательства или в рамках доследственной проверки многие родственники примиряются либо отказываются от подачи заявления. Приходько уточнил, что трагедией семейные скандалы заканчиваются в единичных случаях.

Ранее «URA.RU» сообщало о подобной ситуации, которая произошла в Московской области. Муж перерезал горло жене и бросил труп рядом с ребенком. Причиной убийства послужила ревность.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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