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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Курганской области
11:41  31 января 2018 6

В Кургане оперативно устранили последствия коммунальной аварии. ФОТО

Устранение последствий коммунальной аварии. Курган, водопровод, замена труб, сварочные работы, комунальная авария, ремонтные работы, водоканал
Поврежденная труба находится на глубине двух метровФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане, на перекрестке улиц Кирова — Максима Горького» продолжают устранять последствия коммунального ЧП, в результате которого 30 января затопило несколько улиц. Бригада «Водного союза» ремонтирует поврежденный участок трубы, передает корреспондент «URA.RU».

В целом устранить последствия потопа городским службам удалось оперативно. Бригады «Водного союза» работали всю ночь, а коммунальщики убрали наледь с дорог. Сейчас работники МУП «Астра» сбивают лед с тротуаров, посыпают некоторые участки песком. В районе аварии задействовано четыре единицы коммунальной техники. Завершить работы по устранению утечки планируют к 13:00 31 января, уточнили «URA.RU» в пресс-службе АО «Водный союз».

Компания настаивает на вине подрядчика, который проводил работы по подключению новостройки ООО «Газинвест». «Подрядчик застройщика ООО „Газовик“ проводил работы законно, они были согласованы. Однако представителей АО „Водный союз“ при проведении земляных работ в районе магистрального трубопровода не вызывали», — отметили в пресс-службе компании. «Водный союз» пока не подсчитал сумму ущерба. Ранее компания заявила, что намерена взыскать все убытки с виновника ЧП.

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Работа по ликвидации аварии проходила всю ночь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Напомним, ЧП на магистральном водопроводе произошло 30 января. Водой затопило несколько улиц, ряд домов и учреждений остались без водоснабжения.

Анна Бояркина
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