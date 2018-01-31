В Кургане, на перекрестке улиц Кирова — Максима Горького» продолжают устранять последствия коммунального ЧП, в результате которого 30 января затопило несколько улиц. Бригада «Водного союза» ремонтирует поврежденный участок трубы, передает корреспондент «URA.RU».
В целом устранить последствия потопа городским службам удалось оперативно. Бригады «Водного союза» работали всю ночь, а коммунальщики убрали наледь с дорог. Сейчас работники МУП «Астра» сбивают лед с тротуаров, посыпают некоторые участки песком. В районе аварии задействовано четыре единицы коммунальной техники. Завершить работы по устранению утечки планируют к 13:00 31 января, уточнили «URA.RU» в пресс-службе АО «Водный союз».
Компания настаивает на вине подрядчика, который проводил работы по подключению новостройки ООО «Газинвест». «Подрядчик застройщика ООО „Газовик“ проводил работы законно, они были согласованы. Однако представителей АО „Водный союз“ при проведении земляных работ в районе магистрального трубопровода не вызывали», — отметили в пресс-службе компании. «Водный союз» пока не подсчитал сумму ущерба. Ранее компания заявила, что намерена взыскать все убытки с виновника ЧП.
Напомним, ЧП на магистральном водопроводе произошло 30 января. Водой затопило несколько улиц, ряд домов и учреждений остались без водоснабжения.