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30 января 2018
29 января 2018
Главные новости Курганской области
18:48  30 января 2018 4

«Это катастрофа!» В Кургане из-за коммунального ЧП автомобили вмерзли в лед, сотни горожан остались без воды. ФОТО

В городе масштабная коммунальная авария. Курган, коммунальная авария, мчс, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
На место аварии подтянулись городские спецслужбыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане продолжают устранять последствия масштабной коммунальной аварии, из-за которой 30 января улицы города скрылись под водой. На месте ЧП работают спецслужбы, затопленные улицы перекрыты, горожане ругаются из-за испорченной обуви и аварийного отключения воды, передает корреспондент «URA.RU».

Авария произошла на перекрестке улиц Томина и Максима Горького рядом с новостройкой ООО «Газинвест». Из огромной ямы, заполненной водой, коммунальщики выкачивают воду и сливают ее на дорогу. Здесь при прокладке канализации для многоэтажки подрядчик компании-застройщика повредил водопровод. Сколько потребуется времени на ремонт и ликвидацию последствий, пока неизвестно. Но бригады АО «Водный союз» будут работать и в ночное время. Для этого на месте ЧП поставят осветительную установку, сообщили в пресс-службе предприятия.

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Аварийные бригады «Водного союза» пытаются добраться до места повреждения водопровода Фото: Игорь Меркулов

Без воды остались больше десятка жилых домов, здание Курганского областного суда, столовая, детский сад, теплопункт, а также корпус госуниверситета по ул. Советская. В квадрате улиц Красина — Климова — Пролетарская — К.Мяготина будет понижено давление холодной воды.

«Водный союз» уже заявил, что намерен взыскать все убытки с виновника ЧП. По данным ГИБДД, перекрыто движение транспорта по улице Карла Маркса от Ленина до Кирова, ограничены выезды на улицу Карла Маркса со стороны улиц Гоголя и Максима Горького.

В соцсетях курганцы иронизируют и не стесняются в выражениях. Многие боятся, что улицы города превратятся в каток, что в школу и на работу придется добираться «на кошачьих повозках». «Ну вот, а вы не поверили, когда Шура сказал про наш город. Это доказательство его извинений», — напомнил обидную для горожан оценку артиста Александра Медведева (Шура) пользователь под ником Олег Разборщик. А иные предполагают, что в числе желающих взыскать ущерб с застройщика могут быть и автовладельцы, автомобили которых вмерзли в лед.

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Владельцу придется вызволять свое авто из ледяного плена Фото: Игорь Меркулов

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
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