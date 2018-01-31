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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Свердловской области
12:58  31 января 2018 2

Свердловские элиты обсуждают блокировку банковского счета администрации Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга., здание администрации екатеринбурга
Официальных комментариев о банковских проблемах в мэрии не даютФото: Александр Мамаев © URA.RU

У администрации Екатеринбурга возникли неожиданные банковские проблемы. Несколько независимых источников «URA.RU» в мэрии и в областных структурах власти сообщили «URA.RU» о блокировке банковского счета администрации. По имеющейся у них информации, речь идет о лицевом счете мэрии в ГУ ЦБ РФ по Свердловской области.

По неофициальным данным, из-за возникшей проблемы появились перебои в получении и выплатах финансовых средств контрагентам. Официальной информации о сроках блокировки и ее причинах нет. В качестве одной из версий говорится, что она проведена в рамках исполнительного производства по судебному иску. В пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области ее не подтвердили.

В пресс-службе администрации города «URA.RU» дали следующий комментарий: «Мы работаем в обычном режиме. У нас плановая ситуация. Ничего сверхъестественного нет». Корреспонденту «URA.RU» удалось дозвониться до заместителя главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрея Корюкова. Но он не смог продолжить разговор, так как находился на совещании.

Ряд других опрошенных представителей администрации города не смог ни подтвердить, ни опровергнуть факт блокировки счета. До министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко дозвониться не удалось.

«URA.RU» направило официальный запрос на получение информации в ГУ ЦБ РФ по Свердловской области. Представители управления обещали рассмотреть его и дать ответ.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.RU»
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