Курганец засудил авиакомпанию «Победа»

Житель Кургана отсудил у авиакомпании «Победа» около 50 тысяч рублей за несостоявшийся полет. В эту сумму вошли затраты на билеты, включая неустойку и компенсацию морального вреда.
Курганец с семьей собирался вылететь из Тюмени в Москву в июле прошлого года. Однако рейс задержали сначала на два часа, затем на три часа, а в итоге перенесли на следующий день. Пассажир написал заявление на вынужденный отказ от воздушной перевозки и возврат затрат за билеты (14997 рублей), но деньги так и не получил.
Мужчина обратился с жалобой в управление Роспотребнадзора по Курганской области. Ведомства подало иск в мировой суд к компании перевозчику. Требования потребителя были удовлетворены, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.