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31 января 2018
30 января 2018
Главные новости Курганской области
13:18  31 января 2018 3

Курганец засудил авиакомпанию «Победа»

Клипарт, разное. Екатеринбург, топливо, роснефть, авиакомпания победа, заправщик
Пассажир не смог улететь с семьей из Тюмени в Москву, так как рейс не состоялсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана отсудил у авиакомпании «Победа» около 50 тысяч рублей за несостоявшийся полет. В эту сумму вошли затраты на билеты, включая неустойку и компенсацию морального вреда.

Курганец с семьей собирался вылететь из Тюмени в Москву в июле прошлого года. Однако рейс задержали сначала на два часа, затем на три часа, а в итоге перенесли на следующий день. Пассажир написал заявление на вынужденный отказ от воздушной перевозки и возврат затрат за билеты (14997 рублей), но деньги так и не получил.

Мужчина обратился с жалобой в управление Роспотребнадзора по Курганской области. Ведомства подало иск в мировой суд к компании перевозчику. Требования потребителя были удовлетворены, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Анна Бояркина
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