13:46 31 января 2018 0

Джереми Микс стал известен в 2014 году Фото: Джереми Микс, «Инстаграм»

Джереми Микс, которого окрестили «самым красивым преступником в мире», впервые прибыл в Москву. К сотрудничеству его пригласила певица и телеведущая Ольга Бузова.

Американец, который уже много раз оказывался на обложках глянцевых изданий, собирается сняться в клипе Бузовой на песню «Wi-Fi», сообщает Life.ru. Издание напоминает, что Джереми Микс стал известен в 2014 году, когда его фото было опубликовано на странице полиции города Стоктон в Facebook. Тогда снимок набрал 100 тысяч лайков, а мужчину назвали самым привлекательным преступником на планете.

Выйдя на свободу в 2016 году, Микс практически сразу стал работать моделью и превратился в звезду подиумов. Причем до этого американец не один раз нарушал закон и впервые попал в тюрьму в 2002 году — за вооруженное ограбление и нанесение телесных повреждений несовершеннолетнему.